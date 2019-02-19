الداخلية العراقية: تنظيم داعش الإرهابي قام بإختطاف 12 مدنيًا بمحافظة الأنبار

أعلن مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية العراقية، الاثنين، عن قيام مسلحين يعتقد أنهم من تنظيم داعش الإرهابي باختطاف 12 مدنيًا في منطقة النخيب بمحافظة الأنبار، غربي البلاد.

وأضاف المركز في بيان نشرته وسائل الإعلام العراقية، أن الاختطاف وقع أثناء تواجد 12 مدنيًا في المناطق الصحراوية التي تبعد 120 كيلو متر غرب منطقة النخيب، لاستخراج الكمأ، وهو من أنواع الفطريات ينمو في الصحراء، وله فوائد صحية.

وتابع أن "مسلحين يستقلون سيارتين من نوع بيك آب ونسيان، خطفوا الأشخاص الـ12، واقتادوهم إلى جهة مجهولة".

وتكررت في الآونة الأخيرة، حوادث الخطف والقتل من طرف عناصر تنظيم "داعش" ضد مدنيين عراقيين، أحدثها اختطاف عدد من المدنيين من الباحثين عن الكمأ في المناطق الصحراوية النائية.

وبداية الشهر الحالي، اختطف عناصر من "داعش"، ثلاثة أشقاء، شمالي محافظة صلاح الدين، في شمال البلاد، وقاموا بإعدامهم بعد يومين من عملية الاختطاف.

وأعلن العراق في ديسمبر 2017، اكتمال استعادة الأراضي، التي كان داعش سيطر عليها، منذ صيف 2014، التي مثلت ثلث مساحة العراق في شمالي وغربي البلاد، ولكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، ويعود تدريجيًا إلى شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل عام 2014.