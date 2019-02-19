مسؤولو الحدود في بريطانيا يعتقلون 34 شخص يحاولون عبور بحر المانش

اعتقل مسؤولو الحدود في بريطانيا 34 شخصا كانوا يحاولون عبور بحر المانش في زورق صغير.

وقالت وزارة الداخلية إنه يعتقد أن من كانوا على متن الزورق مهاجرون، وما زالت جنسياتهم غير معروفة بعد.

وأضافت الوزارة أنهم اقتيدوا إلى الشاطئ في دوفر من أجل إجراء مقابلات مع مسؤولي الهجرة، فيما تم احتجاز 3 رجال للاشتباه في ارتكابهم جرائم مرتبطة بالهجرة.

وأظهر مقطع مصور العديد من الأشخاص أثناء مساعدتهم على النزول من على متن الزورق ونقلهم إلى قارب مزود بمحرك إلى الزورق الحكومي "إتش إم سي فيجيلانت".

يحاول معظم اللاجئين الطامحين في عبور بحر المانش السفر خلسة على متن شاحنات، ولكن بات كثيرون يحاولون القيام بهذا على متن زوارق مهترئة في الغالب.

وكانت السلطات الفرنسية سجلت 71 محاولة عبور لبحر المانش عام 2018 مقارنة مع 12 محاولة عام 2017.

وقالت بريطانيا العام الماضي إنه من المقرر إعادة نشر سفينتين من البحر المتوسط إلى بحر المانش.