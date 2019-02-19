شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: مقتل شرطيين وإصابة 3 ضباط في تفجير انتحاري قرب «الأزهر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

قتل شرطيان مصريان مساء أمس (الإثنين)، وأصيب 3 ضباط، في تفجير انتحاري نفسه، إثر ملاحقة قوات الأمن له بناحية شارع الدرب الأحمر داخل منطقة الجمالية والجامع الأزهر، وسط العاصمة القاهرة.

وأوضحت مصادر أن عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف تمركز أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة، عقب صلاة جمعة الموافق ١٥ الجاري، أسفرت عن تحديد مكان وجوده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر، وحاصرته قوات الأمن، وحال ضبطه والسيطرة عليه، فجّر إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته، ما نتج عن مصرع الإرهابي، واستشهاد أميني شرطة، وإصابة 3 ضباط أحدهم من الأمن الوطنى، والآخر من مباحث القاهرة، وأحد ضباط الأمن العام.

وأكدت المصادر أن السلطات المصرية فرضت طوقا أمنيا ومشطت منطقة التفجير، وأجرت مسحا عن عبوات أو متفجرات خلف جامع الأزهر.