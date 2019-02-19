السلطات الروسية: إخلاء 36 مدرسة بعد تهديد أمني خاطئ

أعلنت لجنة التعليم التابعة لمدينة سان بطرسبرج الروسية عن "إخلاء 36 مدرسة في المدينة بسبب تهديد بوجود ​متفجرات​"، مشيرةً إلى "استئناف جزئي للعملية التعليمية، بعد أن تحققت قوات الأمن من بعض مباني ​المدارس​".

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