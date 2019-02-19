ترامب: نخير القادة العسكريين الفنزويليين بين العفو وخسارة كل شيء

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب "اننا نخير القادة العسكريين الفنزويليين بين العفو وخسارة كل شيء"، مشيراً الى أن "أكثر من 50 دولة تعترف بالحكومة الانتقالية في فنزويلا".
وفي تصريح له، لفت ترامب الى "اننا نطوي صفحة الاشتراكية ولا عودة للماضي أبدا، أيام الاشتراكية ولّت في فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا"، مشيراً الى أن "مئات الأطنان من المساعدات تصل إلى حدود فنزويلا".
وأكد أن "الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو منع دخول المساعدات إلى بلاده وترك شعبه يتضور جوعا"، معتبراً أن "مادورو دمية بيد كوبا وليس بطلا في فنزويلا".
وشدد ترامب على "أننا نسعى لانتقال سلمي للسلطة وجميع الخيارات متاحة أيضا"، مؤكداً أن "التحالف بين الدكتاتوريات الاشتراكية البشعة وصل لنهايته، فالاشتراكية وعدت بالأفضل لكنها قدمت الفقر والإجرام والدكتاتوريات".
وأكد "اننا نرى النهاية تقترب للاشتراكية ونقف بثقلنا للتخلص منها، والولايات المتحدة لن تكون دولة اشتراكية أبدا".
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