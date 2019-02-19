الجريدة: زيارة الغريب لسوريا لن تؤدي بشكل فعلي إلى حل الأزمة لكن ستفتح بابا أمام مبادرة روسيا

أفادت مصادر سياسية متابعة عبر صحيفة "الجريدة" الكويتية بأن "زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ إلى ​سوريا​ لن تؤدي بشكل فعلي إلى حل أزمة النازحين، لكنها ستفتح باباً واسعاً أمام المبادرة الروسية، مما يؤمن فرصاً أكبر لنجاحها وتفعيلها، كما ستسحب حجة ​الدولة السورية​ بطلب التنسيق مع ​الحكومة اللبنانية​ من أجل تقديم أي تعاون في المجالات المشتركة".

وتوقعت المصادر أن "تمرّ هذه الزيارات مرور الكرام في ​مجلس الوزراء​ الخميس المقبل من دون أي إشكال يذكر، خصوصاً أن هناك قراراً بالتعاطي اللين بين كافة الأفرقاء في الأمور السياسية المباشرة، وترك الخلافات للقضايا الإدارية والمالية والإقتصادية".