والد الشرطي شهيد تفجير الدرب الأحمر: "كان رايح العُمرة.. وساب وراه 3 أطفال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قال محمد أبو اليزيد، والد الشرطي محمود أبو اليزيد، الذي استشهد أمس الاثنين في تفجير الدرب الأحمر، إن ابنه مات قبل أيام معدودة من سفره مع والدته لأداء مناسك العمرة، مضيفًا: "ابني مات راجل".

وأضاف والد الشهيد لـ"الخليج 365"، إن ابنه انتهى كان في طريقه اليوم عقب انتهاء عمله، إلى والدته ويحضر لها جواز سفرها، بعد أن أصر على الذهاب معها إلى العمرة، بعد أن يشتري ملابس الإحرام "ابني مات شاب، وعنده 37 سنة، وساب وراه 3 عيال، أنا عايز حق ابني من اللي قتلوه، ويتموا عياله".

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه في إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر.

وحاصرت قوات الأمن المتهم، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحيازته، اما أسفر عن مصرع الإرهابي، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابه 3 ضباط أحدهم بالأمن الوطني والثاني من مباحث القاهرة والثالث من ضباط الأمن العام.​