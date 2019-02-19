أهم التصريحات في 24 ساعة: حقوق الإنسان وحرية التعبير حقيقة بالجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - الصورة:الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاثنين أن أمن الجـزائر لا يتطلب القوة الـمسلحة فحسب، بل يتطلب كذلك الوعـي والوحدة، و العمل والتوافق الوطني.

وأكد بوتفليقة أن الحرية في بلاده اليوم، حقيقة ملموسة " فجميع الحريات التي تنعم بها الشعوب المتقدمة هي اليوم ببلادنا، من تعددية سياسية إلى حرية التعبير، إلى حقوق الإنسان، والمناصفة بين الرجال و النساء".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا