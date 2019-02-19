مصدر يفجر مفاجأة بشأن إرهابي الدرب الأحمر: يحمل الجنسية الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ فتحي سليمان:
فجر مصدر أمني مفاجأة بشأن الإرهابي "الحسن عبد الله"، المتهم بتفجير الدرب الأحمر، حيث أكد أن المتهم لا يقيم بالمنطقة التي شهدت الواقعة.
وأضاف المصدر، لمصراوي، أن والد المتهم يعمل طبيب ويقيمون بالولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن المتهم يحمل الجنسية الأمريكية هو وعدد من أفراد عائلته.
وتابع المصدر، أن المتهم له أقارب يقيمون بمنطقة الكحكين بالدرب الأحمر.
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