بالفيديو.. شاهد عيان يروي تفاصيل "انفجار الدرب الأحمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

روى شاهد عيان من أهالي منطقة الدرب الأحمر كواليس اللحظات التي سبقت الانفجار الذي وقع مساء أمس الاثنين.

وقال شاهد العيان إنه توجه لإصلاح دراجته النارية لدى ورشة ميكانيكي، لاحظ توقف أمين الشرطة محمود أبو اليزيد من قوة قسم شرطة الدرب الأحمر على ناصية "درب القطران".

أضاف أن الانفجار وقع عقب مغادرته الورشة التي تقع بالقرب من مسجد الأربعين: "الصوت كان فظيع والحاجات بطير ولقيت جثة على الأرض"، موضحا أن سيدة أصيبت نقلها أحد الشباب إلى أقرب مستشفى بواسطة دراجته النارية.

وقالت الداخلية في بيان لها، مساء الاثنين، إنه في إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر.

وحاصرت قوات الأمن المتهم، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابه 3 ضباط أحدهم بالأمن الوطني والثاني من مباحث القاهرة والثالث من ضباط الأمن العام.