التحالف: ضبط أسلحة إيرانية مع "القاعدة" في اليمن

عقيل الحلالي، وكالات (الرياض، صنعاء)

جدد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، تأكيد سعيه إلى إنجاح الجهود السياسية وإنهاء الانقلاب في اليمن، بالتوازي مع مواصلة عمليات الإغاثة لدعم الشعب اليمني، والتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية. وقال العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن العمليات العسكرية النوعية متواصلة في حضرموت ومناطق أخرى، مضيفاً: «وجدنا بعض الأسلحة إيرانية الصنع مع أعضاء تنظيم القاعدة في جزيرة العرب». وأشار إلى أن التحالف نفذ عملية عسكرية نوعية على أحد المواقع المخصصة لتخزين الطائرات من دون طيار والتابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء، قائلاً: «الحوثيون يواصلون اتخاذ المدنيين اليمنيين دروعاً بشرية». ونفى العقيد المالكي صحة ما زعمته تقارير إعلامية عن تزويد تنظيم «القاعدة» بأسلحة أميركية، مؤكداً أن الميليشيات الحوثية تقوم بعمليات ممنهجة ضد أبناء مديرية حجة، إضافة إلى خرقها وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة. ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي مستمرة في زراعة الألغام عشوائياً في البحر الأحمر، ما يهدد الملاحة البحرية والتجارة الدولية، مشدداً على أن الانقلابيين خرقوا اتفاق السويد أكثر من 1400 مرة. وأكد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الحوثيين ينشرون الدبابات والآليات العسكرية بالقرب من المدارس والأحياء السكنية، موضحاً أن إجمالي عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودية بلغ 218 صاروخاً.

وفي سياق متصل، رحب وزير الخارجية البريطاني جيرمي هينت بالتقدم الذي أحرزته محادثات خطة إعادة الانتشار في الحُديدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين. وشدّد هينت في بيان رسمي أمس، على ضرورة التوصل إلى صيغة اتفاق نهائية بشأن إعادة الانتشار في أسرع وقت والشروع في تنفيذها فوراً. كما لفت الوزير البريطاني النظر إلى ضرورة مشاركة جميع الأطراف بشكل بنّاء في المناقشات المتعلقة بتبادل السجناء وذلك من أجل بناء الثقة بينهما.

وفي السياق، أكد الاتحاد الأوروبي، أمس، استمراره في العمل مع جميع الأطراف في اليمن في دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، بما في ذلك الحوار السياسي مع الجهات الإقليمية ذات الصلة بهدف إنهاء الحرب هناك. وقال مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بيان عقب اجتماع له إن «إيجاد حل سياسي شامل يؤدي إلى إنهاء الحرب في اليمن». وذكر البيان أن «الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه الكامل للأمم المتحدة ولعمل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث وبعثة الأمم المتحدة في الحديدة». ودعا جميع الأطراف في اليمن إلى احترام قراري مجلس الأمن 2451 و2452 والعمل بشكل بناء للتوصل إلى حل سياسي دائم وشامل يصب في مصلحة الشعب اليمني. وفي السياق ذاته، دان الاتحاد الأوروبي بشدة جميع الإجراءات التي من شأنها أن تعترض التقدم الذي حققته الأطراف اليمنية في المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في استوكهولم للخطر. وأضاف أنه «يتعين على الأطراف كافة أن يظهروا أقصى درجات ضبط النفس وتجنب الأعمال التي تقوض التقدم المحرز وتفي بالاتفاقات بالمعنى الحرفي والمعنوي لها». كما دعا جميع الدول المانحة إلى تقديم مساهمات في مؤتمر المانحين المقبل بشأن اليمن والذي ستستضيفه كل من السويد وسويسرا والأمم المتحدة في جنيف في 26 فبراير الجاري لتنفيذ أكبر خطة استجابة إنسانية تطلقها الأمم المتحدة على الإطلاق.

الحوثيون يُصعّدون في الحديدة غداة اتفاق على إعادة الانتشار

صعدت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، أمس، خروقاتها لوقف إطلاق النار في مدينة ومحافظة الحديدة وذلك غداة توصل اللجنة الأممية المشتركة إلى اتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار بحسب اتفاقية السويد المعلنة في 13 ديسمبر. ورصد مراقبون عسكريون، أمس، خروقات كثيرة لقرار وقف إطلاق النار الذي يسري منذ 18 ديسمبر، وارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديريات الدريهمي والتحيتا وحيس، وعلى الأطراف الشرقية لمدينة الحديدة. واستهدفت الخروقات مناطق سكنية ومواقع عسكرية تابعة لقوات المقاومة المشتركة التي أفادت بسقوط عشرات القذائف على مواقع ألوية العمالقة غرب مديرية التحيتا، مشيرةً إلى أن القصف الحوثي طال أيضاً مواقع عسكرية للقوات المشتركة في منطقة «الجبلية» بالمديرية ذاتها. كما استهدفت الميليشيات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة أحياء سكنية ومواقع للقوات المشتركة شمال وشرق مدينة حيس.