مقتل 7 إرهابيين بهجوم في "تلعفر"

سرمد الطويل (بغداد)

أعلن مصدر عسكري عراقي، أمس، مقتل 7 من عناصر «داعش» واعتقال ثلاثة آخرين خلال التصدي لهجوم شنته عناصر التنظيم الإرهابي غربي الموصل. وقال الرائد كرار علي، إن «القوات الأمنية تصدت لهجوم شنه عناصر داعش مجدداً في جبل شيخ إبراهيم داخل قضاء تلعفر غرب الموصل، وتمكنت من قتل 7 من المهاجمين واعتقال ثلاثة آخرين». ولم يوضح ما إذا كان الهجوم أسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوات.

كانت القوات الأمنية العراقية أطلقت مؤخراً عملية لتطهير جبل «الشيخ إبراهيم»، ضمن عملية أمنية موسعة داخل قضاء تلعفر.

وتشهد مناطق محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية نشاطا لعناصر «داعش» الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين بين الحين والآخر، وذلك رغم إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عام القضاء على تنظيم «داعش» عسكرياً. إلى ذلك، قال مصدر أمني عراقي، أمس، إن تنظيم «داعش» الإرهابي اختطف 7 أشخاص في منطقة «النخيب» بمحافظة الأنبار. وقال المصدر، إن التنظيم أقدم على خطف 7 أشخاص من أهالي «النخيب» خرجوا لجمع «الكمأ» في منطقة «الصفاوي» على الحدود العراقية السعودية.

وشهدت محافظة الأنبار خلال الأيام الماضية، تسجيل حالات خطف لمدنيين خرجوا لجمع الكمأ كان آخرها في 15 فبراير الحالي حيث تعرض 5 مدنيين للاختطاف في «راوة».