غانتس يكثف جهوده لتوحيد حزب "غيشر" مع "مناعة لإسرائيل"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يضاعف رئيس حزب "مناعة لإسرائيل"، بيني غانتس، مؤخرا، جهوده في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتوحيد حزبه مع حزب "غيشر" برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس.

وجاء أنه من المتوقع أن يعرض غانتس، يوم غد الثلاثاء، قائمته للكنيست، بينما يسعى لضم حزب "غيشر" إلى القائمة، مثلما فعل مع حزب موشيه يعالون "تيليم".

وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية، فإنه رغم إنكار "مناعة لإسرائيل" و"غيشر" ذلك، فإن الاتصالات بين الطرفين تتقدم، وأنه من المرجح أن يتم منح "غيشر" 5 مقاعد في مواقع مضمونة، علما أن يعالون حصل على 5 مقاعد ضمن أول 20 مقعدا، يتوقع أن يتم خفضها إلى 4 مقاعد في حال انضمام حزب آخر.

وتشير التقديرات إلى أن ليفي أبيكاسيس ستحتل المكان الثالث في القائمة، بينما يكون يعالون في المكان الثاني.

يذكر في هذا السياق أن رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، كان قد أشار، الإثنين، إلى اتصالات مكثفة لتحقيق وحدة مع حزب غانتس، مشيرا إلى أن هذه الإمكانية لا تزال قائمة.

