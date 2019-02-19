أوري حزان يعلن عن تشكيل حزب "تسومت" جديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن عضو الكنيست أوري حزان، اليوم الإثنين، بعد أن جرى إدراجه في موقع متأخر جدا في قائمة الليكود، عن تشكيل حزب جديد، أطلق عليه "تسومت"، وذلك تحت شعار "إبقاء نتنياهو في اليمين".

وأعلن في حسابه على فيسبوك نيته خوض الانتخابات القادمة بقائمة مستقلة، مضيفا أنه يسعى لتكون أحرف قائمته "أح"، مدعيا أنها ليست الأحرف الأولى من اسمه، وإنما الأحرف الأولى من "الوحدة" باللغة العبرية، وذلك بهدف "توحيد اليمين"، بحسبه.

ودعا في حسابه إلى "توحيد كل أحزاب اليمين الحقيقي"، الذي يرى بنفسه "قادرا على الصمود في وجه الضغط الأميركي".

وقال إنه دفع ثمن موقفه بعد أن صرح أنه لا يمكن أن يكون رئيس حكومة مع لائحة اتهام، الأمر الذي جعل يدفع ثمن ذلك من خلال إدراجه في موقع متأخر في قائمة الليكود.

وادعى أيضا أن نتنياهو عرض عليه منصب سفير في اي دولة يختارها حتى لا يكون ضمن قائمة الليكود.

يذكر في هذا السياق أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، رفائيل إيتان، كان قد أسس عام 1983 حزبا أطلق عليه "تسومت"، وتبنى في حينه الترانسفير والسيطرة على ما أطلق عليه "أرض إسرائيل الكاملة"، والتي تشمل أيضا الجولان السوري المحتل.