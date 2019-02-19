شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد وإصابة 4 رجال شرطة إثر تفجير إرهابى لنفسه بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية المصرية استشهاد أمينى شرطة وإصابة ضابطين ،إثر قيام إرهابى بتفحير نفسه وقت القبض عليه .

وقالت الوزارة فى بيان صدر عنها منذ قليل : أنه فى اطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ الجارى ، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وأضاف البيان أن قوات الأمن قامت بمحاصرة الإرهابى وحال ضبطه والسيطرة علية انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة واحد ضباط الأمن العام