شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "الأعلى للإعلام": إعلان التقرير النصف سنوى للمجلس الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيعقد اجتماعا له الأسبوع المقبل لمراجعة المسودة النهائية للتقرير النصف سنوى للمجلس عن الحالة الإعلامية فى مصر، مضيفا أنه سيتم إعلان التقرير نهاية الأسبوع المقبل.

وأضاف أحمد سليم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن المجلس وافق على القواعد المنظمة لمنح التراخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع وآليات متابعة كل الأعمال، واعتماد النتائج وفقا للمنهجية العلمية المتفق عليها.