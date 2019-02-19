صالح الغريب: سعد الحريري كان في جو زيارتي إلى سوريا

لفت وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ إلى أنه "سمع من ​الدولة السورية​ كل تسهيل في ملف عودة ​النازحين السوريين​ إلى بلادهم ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ كان في جو هذه الزيارة".

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