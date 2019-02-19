أعيد فتح طريق ​المدينة الرياضية​ بالاتجاهين، بعدما قطعت من قبل شبان لبعض الوقت، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائيز وعمل فوج اطفاء مدينة بيروت على اطفاء نيران الاطارات المشتعلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعادة فتح طريق المدينة الرياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.