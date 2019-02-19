عبود: القانون 46 طبق بعدد كبير من المدارس

أكد نقيب المعلمين في المدرس الخاصة رودولف عبود انه "منذ العام 2012 والزملاء في النقابات يناضلون في الطرقات من أجل حقوقهم"، لافتا إلى ان "لجان الاهل هم 3 أنواع، هناك من يقول ان حقوق المعلمين لا نقترب منها ويطالب بقطع الحساب، هناك اللجان الاقرب إلى الادارات المدرسية التي تقول ان القانون 46 هو اساس المشكلة وهناك من يقف بالنصف ويحمل خطابا معتدلا".
وأشار في حديث تلفزيوين إلى ان "القانون 46 طبق بعدد كبير من المدارس وهناك مدارس كثيرة استطاعت ان تتأقلم معه".
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