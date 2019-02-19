رمزي نهرا: معظم "الاكشاك" غير مرخصة وغير مستوفية للشروط المطلوبة

أعلن محافظ ​الشمال​ القاضي ​​رمزي نهرا​ عن "بدء ازالة الاكشاك المخالفة على الطرقات وقمنا وسنقوم بجردة لنرى الاكشاك المرخصة والغير مرخصة و​السلامة العامة​ ضرورية وعلى العقار أن يكون مملوكا منه وفيه مواقف ولا يسبب ب​زحمة سير​".

وفي حديث تلفزيوني، اوضح نهرا أن "طلب الكشك يقدم عند البلدية زهي تعطي الترخيص ولكن لن يكون نهائيا لأن القرار النهائي يتم اتخاذه من قبل ​وزارة الداخلية والبلديات​"، مشيراً إلى أن "معظم الاكشاك غير مرخصة وغير مستوفية للشروط المطلوبة".