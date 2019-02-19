أعلن محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا عن "بدء ازالة الاكشاك المخالفة على الطرقات وقمنا وسنقوم بجردة لنرى الاكشاك المرخصة والغير مرخصة والسلامة العامة ضرورية وعلى العقار أن يكون مملوكا منه وفيه مواقف ولا يسبب بزحمة سير".
وفي حديث تلفزيوني، اوضح نهرا أن "طلب الكشك يقدم عند البلدية زهي تعطي الترخيص ولكن لن يكون نهائيا لأن القرار النهائي يتم اتخاذه من قبل وزارة الداخلية والبلديات"، مشيراً إلى أن "معظم الاكشاك غير مرخصة وغير مستوفية للشروط المطلوبة".
كانت هذه تفاصيل خبر رمزي نهرا: معظم "الاكشاك" غير مرخصة وغير مستوفية للشروط المطلوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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