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لحود: الـ300 مليار ليرة غير كافية للقروض وعلى المصارف التحلي بروح المسؤولية

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لفت مدير عام ​مؤسسة الاسكان​ ​روني لحود​ إلى أن "حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ كان قد أصدلا تعميما يمنح بموجبه 300 مليار ليرة لملف الاسكان والتي هي غير كافية ولن تؤدي إلا لـ10 في المئة من الطلبات الموجودة المؤسسة و​المصارف​ وهناك حتى الكثير من الطلبات ​الجديدة​ ولكن الاولوية هي للذين كانوا قد قدموا من قبل".

وفي حديث تلفزيوني، أشار لحود إلى أنه "حتى يومنا هذا لم يتم البدء بعد باعطاء ​القروض​ لان المصارف شعرت بالغبن من ​الفائدة​ و يشعرون بالخسارة ولكن على المصارف التحلي بروح المسؤولية الاجتماعية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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