لحود: الـ300 مليار ليرة غير كافية للقروض وعلى المصارف التحلي بروح المسؤولية

لفت مدير عام مؤسسة الاسكان روني لحود إلى أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان قد أصدلا تعميما يمنح بموجبه 300 مليار ليرة لملف الاسكان والتي هي غير كافية ولن تؤدي إلا لـ10 في المئة من الطلبات الموجودة المؤسسة والمصارف وهناك حتى الكثير من الطلبات الجديدة ولكن الاولوية هي للذين كانوا قد قدموا من قبل".
وفي حديث تلفزيوني، أشار لحود إلى أنه "حتى يومنا هذا لم يتم البدء بعد باعطاء القروض لان المصارف شعرت بالغبن من الفائدة و يشعرون بالخسارة ولكن على المصارف التحلي بروح المسؤولية الاجتماعية".
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