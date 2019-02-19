درغام: التربية لا تقاس بالربح والخسارة والا نكون ندق إسفين بالحياة التربوية

أكد عضو كتلة "​لبنان القوي​" النائب ​أسعد درغام​ أن "موقفنا اضح في ​التيار الوطني الحر​ من موضوع الست درجات ومن القانون الـ 46 المتعلق ب​سلسلة الرتب والرواتب​".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح درغام "أنني كمقرر ​لجنة التربية​ في التعليم الخاص حريصون على هواجس أصحاب ​المدارس الخاصة​ الذين يقولون انهم لا يتحملون الست درجات"، مشيراً الى أن "التربية لا تقاس بالربح والخسارة والا نكون ندق إسفين في ​الحياة​ التربوية".

ولفت الى أن "بعض المعلمين أبدوا مرونة وأبدينا تفهمهم أثناء لقاءنا معهم، ولكن وهذا لا يعني اننا نقر بوحدة التشريع التي تعطي الحق للمعلمين والموظفين في ​القطاع العام​ والخاص".