يرق: هناك عمل جدي لتحسين نوعية التعليم في المدارس الرسمية

رأى مدير عام وزارة التربية ​فادي يرق​ في حديث تلفزيوني ان "كل شخص منا عليه أن يمنع سقوط اي شهيد آخر على مذبحة هذا الوطن"، لافتا إلى انه "المواطن جورج زريق الذي أحرق نفسه كان يعاني من مشاكل اجتماعية". وقال: لتأخذ التحقيقات القضائية مجراها والسلطات المعنية تقول من سيتحمل المسؤولية، نحن اتصلنا بالعائلة وتأكدنا من المدرسة ان ابنته عادت إليها وتأخذ العلم اللازم ونأمل ان يكون مستقبلها جيدا".

وأكد أنه "هناك عمل جدي لتحسين نوعية التعليم في ​المدارس الرسمية​ وهناك نجاحات بهذا الأمر". وأضاف "إن التعليم بلبنان جيد لكن ان كان بالمدارس الخاصة أو بالرسمية هناك تحديات ببعض الأماكن وهناك نجاحات بأماكن أخرى".

وقال: "هناك مدارس رسمية نفتحر بها إلا انه هناك ظروف صعبة ببعض هذه المدارس"، لافتا إلى ان "​الدستور​ اللبناني أعطى الحرية للأهل للذهاب إلى التعليم الخاص أو الرسمي، ونحن هدفنا ان نزيد عدد الطلاب في المدارس الرسمية وأن نلبي خيارات الأهالي".