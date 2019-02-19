شربل: تركيا دولة إسلامية لكن الزواج فيها مدني

أكد الوزير السابق مروان شربل أنه "لا يمكن إقامة زواج مدني كامل، نحن نقول أنه إختياري وبالتدرج وهذا الأمر يحميه الدستور"، مشيراً إلى أن "وزيرة الداخلية ريا الحسن طرحت الموضوع خلال مقابله ولن تعيد فتحه".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "لا يجوز أن يحكم القاضي المدني في لبنان وفق القانون القبرصي الذي يتزوج على أساسه اللبنانيون في قبرص"، موضحاً أن "تركيا دولة إسلامية وفي زمن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبح أكثر إسلامية لكن الزواج فيها مدني".
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