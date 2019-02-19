الاب عازار دعا لاعادة النظر بالقانون 46: الدولة لديها مسؤولية تأمين التعليم للجميع

رأى الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في ​لبنان​ ​الأب بطرس عازار​ انه "يجب ان يكون للزواج المدني طائفة خاصة به"، لافتا إلى ان انتحار المواطن جورج زريق تتحمل مسؤوليته الدولة اللبنانية.

ولفت في حديث تلفزيوين إلى ان "عدد المدرس المجانية في لبنان وصل إلى 360 مدرسة، وهذه المدارس المجانية تعلّم الطبقة الغير ميسورة التي لا تريد ان تذهب إلى المدرسة الرسمية ولا تستطيع الذهاب إلى المدارس الخاصة". وأضاف " أنا مع تعزيز ​التعليم الرسمي​ ولكن المدرسة المجانية التي لن تستطيع ان تأخذ المساهمة من الدولة منذ 4 سنوات نطالب ونصر عل ان تستكمل دورها".

وشدد على ان "مطالبتنا كانت ولا تزال تحقيق الزامية التعليم وتحديداً التعليم المجاني"، مؤكدا ان "الدولة لديها مسؤولية تأمين التعليم لجميع المواطنين". وقال: "يجب ان يعاد النظر بالقانون 46 ليتمكن الأهالي من تحمله، لأن الأهالي لن يتحملوا الست درجات المخولة اعطاء الأساتذة حقوقهم".