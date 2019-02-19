قيادي في حماس: "فتح" بيتت النية لإفشال حوارات المصالحة في موسكو

اتهم عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق، حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بـ"أنها بيتت النية لإفشال حوارات موسكو، التي عقدت منتصف الشهر الجاري لمناقشة المصالحة الفلسطينية وملفات أخرى"، مشيراً إلى انه "كانت هناك نية مبيتة لحركة فتح لإفشال أي محاولة مصالحة، في أي دولة، لكن دون أن يتحملوا مسؤولية ذلك".
ولفت إلى "اننا فوجئنا في موسكو بتعميم بيان ختامي مسرب ومضلل غير الذي تم الاتفاق عليه"، مشيراً إلى "أننا رفضنا صفقة القرن، وأكدنا على أن القدس الموحدة، هي عاصمة فلسطين".
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