الاتحاد الأوروبي: لكل دولة الحرية في التعامل مع المنضمين لداعش

أعلنت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل أن "مجلس الشؤون الخارجية الأوروبية وافق على حق كل دولة أوروبية في اتخاذ قرارها بشأن استقبال مقاتلي "داعش" المقبوض عليهم في سوريا".
وجاء هذا التصريح في ختام لقاء وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، عقب دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للدول الأوروبية لتسلم 800 مقاتل أوروبي من عناصر التنظيم، مهددا بالإفراج عنهم.
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