بهرام قاسمي: السعودية عرابة الارهاب التكفيري في العالم والمنطقة

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​ايران​ية ​بهرام قاسمي​ ، ​السعودية​ بـ"انها عرابة ​الارهاب​ التكفيري في العام والمنطقة وتفتقر لاهلية اتهام باقي البلدان بدعم الارهاب"، مشيراً إلى أن "تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي ​عادل الجبير​ الجوفاء والمليئة بالحقد لجبير المعروف بسجله المعروف بالكذب والحقد ازاء ايران والايرانيين لن تغير ابدا حقيقة ان الراعية الحقيقية وعرابة الارهاب التكفيري في ​العالم​ والمنطقة ما هي الا بلاده وان هذه التصريحات لاتحتاج الى التفسير والبيان بالنسبة لمن يعرف ادنى شئ عن حقيقته المخادعة".

واوضح قاسمي ان "السعودية باعتبارها مصدر الفكر المتطرف الذي يعد موطن تصدير الارهاب المنظم على المستوى الدولي تفتقر بالاساس لاي اهلية واعتبار لاتهام باقي البلدان بدعم الارهاب وعلى وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي وبدلا من الاسقاط ومحاولاته الفاشلة لصرف الراي العام العالمي عن دور بلاده في انشاء ونشر هذه الجماعات الوحشية والمجرمة ، ان يتحمل مسؤولية الارهاب المتجذر داخل هيكل النظام الحاكم بالسعودية والذي يكشف عن فضائعه الكبيرة ضد الانسانية على خلفية عدوانه العسكري على الشعب اليمني وقتله الاهالي الابرياء لباقي بلدان المنطقة بل وحتى باقي بلدان العالم على يد الجماعات الارهابية التي اوجدتها في المنطقة والعالم".