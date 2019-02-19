روسيا اليوم: ارتفاع حصيلة تفجير القاهرة إلى 3 قتلى و6 جرحى

أفادت قناة "​روسيا اليوم​" بأن "حصيلة ​تفجير​ ​القاهرة​ ارتفع إلى 3 قتلى و6 جرحى".

وكانت قناة "سكاي نيوز" قد أفادت بأن "ارهابيا فجر نفسه خلال ملاحقته من قبل أجهزة الأمن المصرية في حي الجمالية وسط القاهرة، نتج عنه سقوط عدد من القتلى والجرحى".

فيما أفادت قناة "العربية" بأن "النائب العام المصري يأمر بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات التفجير"، مشيرةً إلى أن "الشرطة المصرية تجري مسحا أمنيا عن عبوات أو متفجرات خلف جامع الأزهر".