مجهولون يختطفون 12 شخصا في الأنبار العراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني في ​العراق​، قيام مسلحين مجهولين باختطاف 12 مواطنا في منطقة النخيب التابعة لمحافظة ​الأنبار​ غربي البلاد.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني أنه "قام مسلحون مجهولون يستقلون عربتين، بارتكاب جريمة خطف 12 مواطنا في منطقة النخيب في أثناء وجودهم في المناطق الصحراوية بمسافة تبعد 120 كيلو متر غرب ناحية النخيب".

وأشارت الى أنه "بعد التحري تبين أن المختطفين كانوا من منطقة النخيب ومحافظتي ​كربلاء​ والأنبار"، مؤكدة أن "​الأجهزة الأمنية​ والعسكرية في منطقة الحادث باتخاذ إجراءات البحث والتحري والمتابعة لكشف ملابسات الحادث، لافتة إلى أنها ستعلن ما يستجد من ​تفاصيل​".