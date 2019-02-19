الارشيف / اخبار العالم

مجهولون يختطفون 12 شخصا في الأنبار العراقية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت خلية الإعلام الأمني في ​العراق​، قيام مسلحين مجهولين باختطاف 12 مواطنا في منطقة النخيب التابعة لمحافظة ​الأنبار​ غربي البلاد.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني أنه "قام مسلحون مجهولون يستقلون عربتين، بارتكاب جريمة خطف 12 مواطنا في منطقة النخيب في أثناء وجودهم في المناطق الصحراوية بمسافة تبعد 120 كيلو متر غرب ناحية النخيب".

وأشارت الى أنه "بعد التحري تبين أن المختطفين كانوا من منطقة النخيب ومحافظتي ​كربلاء​ والأنبار"، مؤكدة أن "​الأجهزة الأمنية​ والعسكرية في منطقة الحادث باتخاذ إجراءات البحث والتحري والمتابعة لكشف ملابسات الحادث، لافتة إلى أنها ستعلن ما يستجد من ​تفاصيل​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون يختطفون 12 شخصا في الأنبار العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى