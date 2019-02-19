العربية: النائب العام المصري يأمر بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات التفجير

أفادت قناة "العربية" بأن "النائب العام المصري يأمر بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات التفجير"، مشيرةً إلى أن "الشرطة المصرية تجري مسحا أمنيا عن عبوات أو متفجرات خلف جامع الأزهر". وكانت قناة "​سكاي نيوز​" قد أفادت بأن "ارهابيا فجر نفسه خلال ملاحقته من قبل أجهزة ​الأمن​ المصرية في حي الجمالية وسط ​القاهرة​، نتج عنه سقوط عدد من القتلى والجرحى".

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