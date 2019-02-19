سكاي نيوز: إرهابي فجر نفسه خلال ملاحقته من قبل الأمن المصري وسط القاهرة

أفادت قناة "​سكاي نيوز​" بأن "ارهابيافجر نفسه خلال ملاحقته من قبل أجهزة ​الأمن​ المصرية في حي الجمالية وسط ​القاهرة​، نتج عنه سقوط عدد من القتلى والجرحى".

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