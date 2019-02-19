4 قرارات من النيابة في "انفجار الأزهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تصوير - علاء أحمد:

انتقل فريق من نيابة جنوب القاهرة الكلية، لمعاينة موقع انفجار عبوة عبوة ناسفة بحوزة إرهابي أثناء مطاردته من قوات الأمن، مساء اليوم الإثنين.

وانتدبت النيابة الأدلة الجنائية لأخذ عينات من موقع الانفجار والوقوف على ملابساته، وبيان مكونات العبوة المنفجرة.

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ويستمع فريق النيابة لأقوال شهود العيان بموقع الحادث، كما أمرت بتفريغ الكاميرات بمحيط الانفجار، وطلبت التحريات حول هوية الإرهابي.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً مساء اليوم الإثنين، أعلنت فيه تفاصيل الحادث الذي وقع في منطقة الحسين بمحافظة القاهرة.

وذكرت الوزارة في البيان "في إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة في محافظة الجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 فبراير الجاري، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكانه بحارة درديري في الدرب الأحمر".

وأضافت" حاصرت قوات الأمن الإرهابي وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة ضابطين اثنين أحدهما من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة، وأحد ضباط الأمن العام".