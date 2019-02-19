بـ5 محاور .. الإسكندرية تبدأ الاستعداد لاستضافة مباريات كأس الأمم الأفريقية – صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أعلن أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، بدء التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة بشأن الترتيبات اللازمة لاستضافة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر انطلاقها في يونيو المقبل، لافتًا إلى أن الحدث سيساهم في التسويق لمصر على المستوى الإفريقي والدولي.

وأشار "جمال" خلال الاجتماع الذي انعقد مساء اليوم في ديوان عام المحافظة، بحضور ممثلي الجهات المعنية بتنظيم البطولة، إلى 5 محاور رئيسية سيتم من خلالها الترتيب لاستضافة مباريات البطولة في الإسكندرية، من بينها إعداد برامج وعروض سياحية وثقافية متنوعة للتسويق الجيد للمحافظة خلال فترة إقامة البطولة.

كما تضمنت الاستعدادات ضرورة الاستغلال الجيد لمراكز الشباب والشواطئ للحشد الجيد للجماهير لاسيما أن البطولة مقرر استضافتها خلال موسم الصيف، فضلا عن التنسيق الكامل مع جميع شركات المرافق مع تجهيز المنشآت السياحية والصحية والرياضة والثقافية بنطاق المحافظة.

وأكد نائب محافظ الإسكندرية ضرورة توفير الخدمات الصحية اللازمة وتواجد أكبر عدد ممكن من سيارات الإسعاف وتجهيز المستشفيات لاستقبال أي حالات طارئة.

حضر الاجتماع كل من اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، و بهية عبد الفتاح رئيس حي وسط، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية لتجميل المدينة.



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