إصابة مسنة بنزيف في المخ بعد سرقة حقيبتها ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيبت سيدة مسنة في محافظة بورسعيد، بنزيف في المخ، اليوم الاثنين، إثر سقوطها على الأرض بعد سرقة شخصان على دراجة نارية لحقيبتها.

واستقبل مستشفى بورسعيد العام، اليوم، "ن.م.ا"، ٦٠ سنة، مصابة بغيبوبة كاملة وحالتها سيئة، بعدما تمكن شخصان كانا يستقلان دراجة نارية من خطف حقيبتها التي كانت تحملها في يدها أثناء السير مع نجلتها بجوار مسجد السلام في نطاق حي الشرق، ما نتج عنه سقوطها على الأرض.

بالفحص الطبي تبين وجود إصابة في فروة الرأس ونزيف داخلي بالمخ، ونظرا لسوء الحالة قام الأطباء بإدخال المصابة إلى وحدة العناية المركزة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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