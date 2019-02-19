رئيس وزراء الهند عن أحداث كشمير: زمن المفاوضات ولى

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهى - (أ ش أ)

قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، تعليقا على أحداث العنف في اقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، إن زمن المفاوضات ولى.

وشهد اقليم اشتباكات حادة اليوم بين القوات الهندية وعناصر مسلحة، أسفرت عن مصرع 9 أشخاص بينهم 4 من القوات الهندية وثلاثة مسلحين.

ونقل راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الانجليزية عن مودي قوله، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في نيودلهي، "يتعين على دول العالم بعد الأحداث الأخيرة في كشمير أن تتعاون من أجل اتخاذ خطوات قوية ضد الإرهاب".

وأضاف: "قلوبنا تحترق غضبا، ولكن قواتنا قادرة على التعامل مع الموقف، وبيدها وحدها أن تحدد متى وكيف وأين سوف ترد على القتلة ومن يحرضونهم".