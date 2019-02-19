طارق الشناوي: أم كلثوم عاقبت "الشرق الأوسط" بعد تطرق آمال فهمي لحياتها الشخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن أم كلثوم لم تكن تبوح بتفاصيل حياتها الشخصية، حتى في تسجيلاتها في الإذاعية، لكنها كانت تعتز بكونها "فلاحة"، و"كريمة" عكس الشائع عنها، ومن الصعب أن تتقبل النقد.

وتابع "الشناوي" أن أم كلثوم عاقبت إذاعة الشرق الأوسط وقاطعتها لعدة أشهر لأن الإذاعية آمال فهمى، اخترقت حياتها الشخصية، وعرفت بعض المعلومات عن حياتها الخاصة من وصيفتها.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش ندوة "أعلام الفن والثقافة في مدينة المنصورة" التي أقيمت اليوم في نادي الحوار بالمدينة، ضمن احتفالية جامعة المنصورة بمرور 800 سنة على انشاء المدينة.

وأوضح "الشناوي" أن أم كلثوم لم تكن تحب التدخين، لذلك منعت التدخين بصورة كاملة في حفلاتها.