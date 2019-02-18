عمران خان: ولي العهد السعودي سيهزمني لو خاض الانتخابات الباكستانية

مازح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قُبيل مغادرته إسلام آباد بقوله إنه سيحصل على أصوات أكثر منه في حال خاض الانتخابات الباكستانية.
وقال عمران خان في مؤتمر
وغادر الأمير السعودي مساء الاثنين، إسلام آباد، عقب زيارة رسمية لباكستان، أسفرت عن توقيع اتفاقيات تقدر بنحو 20 مليار دولار.
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