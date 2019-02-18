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عمران خان: ولي العهد السعودي سيهزمني لو خاض الانتخابات الباكستانية

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عمران خان: ولي العهد السعودي سيهزمني لو خاض الانتخابات الباكستانيةولي العهد السعودي
وكالات

مازح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ولي العهد السعودي الأمير قُبيل مغادرته إسلام آباد بقوله إنه سيحصل على أصوات أكثر منه في حال خاض الانتخابات الباكستانية.

 

وقال عمران خان في مؤتمر

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صحفي داخل قاعدة نور خان الجوية قُبيل مغادرة ولي العهد السعودي: "استيقظت هذا الصباح ونظرت إلى هاتفي المحمول.. وأدركت أن ولي العهد السعودي سوف

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يحصل على أصوات أكثر مني إذا خاض الانتخابات"، في إشارة منه للشعبية الكبيرة التي يحظى بها الأمير محمد بن سلمان لدى الشعب الباكستاني.

 

وغادر الأمير السعودي مساء الاثنين، إسلام آباد، عقب زيارة رسمية لباكستان، أسفرت عن توقيع اتفاقيات تقدر بنحو 20 مليار دولار.

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