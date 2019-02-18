الارشيف / اخبار العالم

يلدريم يتنحى عن رئاسة البرلمان التركي لخوض الانتخابات المحلية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يلدريم يتنحى عن رئاسة البرلمان التركي لخوض الانتخابات المحليةرئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم
وكالات

تنحى رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم عن منصبه عقب ترشيحه من قبل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لرئاسة بلدية اسطنبول في الانتخابات المحلية المقبلة.

 

وقال يلدريم في كلمة ألقاها اليوم الاثنين إن البرلمان سيختار رئيسا جديدا

خلفا له، يوم الثلاثاء.

 

وأوضح أنه تخلى عن منصب رئيس البرلمان لدرء محاولات إضعاف حزب "العدالة والتنمية"، من خلال إثارة الجدل حول خوضه الانتخابات المحلية المقررة في

Advertisements

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

نهاية مارس المقبل، في وقت يتولى فيه رئاسة البرلمان.

 

وسبق أن قال يلدريم إنه سيغادر منصبه فور ترشيحه رسميا لرئاسة بلدية اسطنبول.

 

وتولى يلدريم سابقا منصب رئيس الوزراء في 2016 – 2018، ثم تولى رئاسة البرلمان بعد إلغاء منصب رئيس الوزراء في تركيا والانتقال للنظام الرئاسي، العام الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يلدريم يتنحى عن رئاسة البرلمان التركي لخوض الانتخابات المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى