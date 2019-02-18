كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 24 شخصا إثر اصطدام حافلة بشاحنة في بوليفيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي ما لايقل عن 24 شخصًا حتفهم، اليوم الإثنين، إثر اصطدام حافلة بشاحنة في غرب بوليفيا، حسبما قالت

الشرطة وتقارير إخبارية.

ووقع الحادث على طريق يربط بين مدينتي اورورو وبوتوسي. وقالت صحيفة "ال ديبر" اليومية، إن 15

شخصًا آخرين أصيبوا خلال الحادث.

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وكانت الحافلة في رحلة من مدينة فيلازون على الحدود الأرجنتينية إلى العاصمة الإدارية لا باز. وتردد أن

الضباب تسبب في ضعف الرؤية على الطريق.

وأعرب الرئيس ايفو موراليس عن تعازيه للضحايا، وكتب على تويتر: "لقد وجهت الشرطة لتشديد الضوابط على

الشركات والسائقين".