الجيش اليمني يعلن مقتل 14 من "أنصار الله" في حجة

ذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "المقاومة الشعبية في جبهة حجور، صدت هجوماً جديداً شنته ميليشيا الحوثي على تبة بني شهر شمال مديرية كُشر".

قُتل 14 من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الاثنين، بمواجهات مع قبليين موالين للجيش اليمني المدعوم من التحالف، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأضاف أن "الهجوم الفاشل أسفر عن مصرع 14 عنصراً من الميليشيا وجرح آخرين منهم، وإعطاب طقمين واغتنام كمية من الأسلحة والذخائر التابعة لها".

وأشار الموقع إلى أن "قطع الميليشيا خلال الأيام الماضية شبكات الاتصالات والانترنت عن مديريات كُشر وأفلح الشام وكحلان الشرف وقارة ووشحة، في مسعى لعزلها عن العالم".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ منذ 26 مارس 2015 عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.