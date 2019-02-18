كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يعلن مقتل 14 من "أنصار الله" في حجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قُتل 14 من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الاثنين، بمواجهات مع قبليين موالين للجيش اليمني المدعوم من التحالف، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
ذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "المقاومة الشعبية في جبهة حجور، صدت هجوماً جديداً شنته ميليشيا الحوثي على تبة بني شهر شمال مديرية كُشر".
وأشار الموقع إلى أن "قطع الميليشيا خلال الأيام الماضية شبكات الاتصالات والانترنت عن مديريات كُشر وأفلح الشام وكحلان الشرف وقارة ووشحة، في مسعى لعزلها عن العالم".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ منذ 26 مارس 2015 عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.