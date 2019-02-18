كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزة: إطلاق صاروخ تجاه إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة بالقرب من موقع ناحل عوز الإسرائيلي العسكري، حيث وجدت آثاره بالقرب من مستوطنات الغلاف.
وأوضحت تلك الوسائل، أن الحادثة لم تؤد إلى وقوع أي إصابات أو أضرار مادية، لافتة إلى أن صافرات الإنذار لم تعمل وقت سقوط الصاروخ.
وفي سياق منفصل، أصيب 7 فلسطينيين بجراح مختلفة جراء إصابتهم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لمدينة غزة، مساء الإثنين.
وقالت وزارة الصحة في غزة، إن "الفلسطينيين أصيبوا جراء استهدافهم من قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم بفعاليات الإرباك الليلي التي تنظمها الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار".
ومن جهته، زعم الإعلام الإسرائيلي، إنه "تم إلقاء خمس قنابل أنبوبية نحو جنود الجيش المتواجدين بالقرب من السياج الأمني على حدود القطاع، وتحديداً منطقة كارني شرقي غزة".