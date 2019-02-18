كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بن سلمان .. أول قائد سعودي يلقي خطاباً باللغة الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أول حاكم سعودي يلقي خطابًا باللغة الإنجليزية في أي بلد.

حيث وصل محمد بن سلمان إلى باكستان يوم الأحد في زيارة تستغرق يومين.

وقد تلقي سمو ولي العهد السعودي ترحيباً حاراً لدى وصوله إلى باكستان ، حيث استقبل رئيس الوزراء عمران خان ومجلس وزرائه ولي العهد السعودي ووفده الرفيع في قاعدة نور خان الجوية. وقاد رئيس الوزراء بنفسه ولي العهد إلى منزله ،حيث قابله حارس من الشرف.

و وقعت الرياض وإسلام آباد اتفاقيات بقيمة 20 مليار دولار تم توقيعها خلال زيارة محمد بن سلمان إلى باكستان. كما وقعت أيضا سبع اتفاقيات ثنائية معظمها متعلقة بالطاقة ، على وجود ولي العهد ورئيس الوزراء عمران خان.

ثم ألقى ولي العهد السعودي كلمة وأطلق على نفسه لقب سفير باكستان في المملكة العربية السعودية. لقد فاجأ الكثير من الناس خطابه باللغة الإنجليزية.

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وفي وقت سابق ، كان القادة السعوديون دائمًا يلقيون خطابًا باللغة العربية أثناء الزيارات الأجنبية.

حيث كان خطاب ولي العهد السعودي شاملاً للغاية.

وقال ولي العهد ان باكستان هي "البلد العزيز" لجميع السعوديين وان البلدين "قد سارا معا في السراء والضراء".

وقال إن باكستان اليوم لديها مستقبل عظيم في مخزن "مع قيادة عظيمة" ، وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 5 في المائة في 2018.

كما أعرب عن أمله في أن ينمو الاستثمار إلى أعداد أكبر في السنوات القادمة وأن يكون مفيدا لكلا البلدين.

وقال الملك السعودي إن بلاده ستتعاون مع باكستان اقتصادياً وسياسياً وأمنياً. واضاف "اننا نؤمن بمنطقتنا ولهذا السبب نستثمر فيها".وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية وباكستان وقعتا اليوم مذكرات تفاهم للتعاون الاستثماري.