كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء 36 مدرسة في سان بطرسبرج الروسية بعد تهديد أمني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة التعليم التابعة لمدينة سان بطرسبرج الروسية، الإثنين، إخلاء 36 مدرسة في المدينة بسبب تهديد بوجود متفجرات.

وجاء في بيان اللجنة على موقع "تيلجرام"، "ووفقاً للبيانات، تم إخلاء 36 مدرسة وروضة أطفال واحدة في مناطق مختلفة من المدينة بتمام الساعة 17:30 بتوقيت موسكو"، بحسب وكالة "سبوتنيك" للأنباء الروسية. وأشار البيان إلى استئناف جزئي للعملية التعليمية، بعد أن تحققت قوات الأمن من بعض مباني المدارس.

يشار إلى أنه خلال الفترة ما بين يناير وفبراير الحالي انتشرت موجة من الرسائل والمكالمات حول وجود متفجرات في بعض المدن الروسية.