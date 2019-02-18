كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال قيادي داعشي بارز في الرمادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني في قيادة شرطة محافظة الأنبار، الإثنين، بأن القوات الأمنية اعتقلت قيادياً بارزاً بعصابات داعش بكمين في مدينة الرمادي.

وذكر المصدر في تصريح، وفق وكالة أنباء الإعلام العراقي، إن "القوات الامنية نصبت كمين لقيادي بارز في عصابات داعش الإجرامية واستدراجه لحين عودته إلى مدينة الرمادي، ومن ثم اعتقاله من دون وقوع أي مواجهة مسلحة".

وأضاف المصدر، أن القوات الامنية تمكنت من اعتقال القيادي المتورط بعمليات استهداف القوات الأمنية والمدنيين إبان سيطرة الدواعش على مناطق مختلفة من مدن الأنبار.

وأوضح أن القوات الأمنية نقلت المعتقل وسط إجراءات أمنية مشددة إلى إحدى المراكز الأمنية للتحقيق معه ومعرفة بقية اختباء عناصر الخلايا النائمة للتنظيم الإرهابي وأماكن تواجدهم من دون إعطاء اسم القيادي لدواعي أمنية.