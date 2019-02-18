كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا: سحب الجنسية من 100 انضموا لداعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعلى الرغم من أنها في تصريحاتها الأولية للصحافة في سوريا لم تبد ندماً على انضمامها لهذه الجماعة الإرهابية، إلا أن بيجوم قد اعتذرت بعد ذلك عن أفعالها وقالت إنها تريد "إعادة تأهيلها"، لكن عودتها المحتملة تسببت في جدل كبير في بريطانيا.
وبسؤال الوزير عن هذه القضية، أجاب النواب أنه لن يتردد "في منع" عودة البريطانيين الذين ذهبوا للقتال في سوريا، ولكن في حدود القانون.
وأضاف جاويد، أن أولئك الذين يحملون الجنسية البريطانية فقط -بموجب القانون الدولي- لا يمكن تركهم بدون دولة، وإذا عادوا فسوف يتم "استجوابهم والتحقيق معهم واحتمالية مثولهم أمام القضاء أيضاً".
وبالنسبة للذين يحملون جنسية مزدوجة، أكد أنه سيتم سحب الجنسية البريطانية منهم مثلما حدث مع الـ100 شخص.