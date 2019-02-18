كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مطالب بحبس متهمين بمحاولة الإطاحة بترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المذيع الأمريكي المشهور الملقب بـ"مالك الراديو" راش ليمبو، على الأنباء المتدوالة حول سعي مسؤولين في وزارة العدل الأمريكية الإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال "انقلاب ناعم"، مطالباً بحبس جميع المتهمين بالقضية.

وقال ليمبو في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، "كثيرون لا يدركون ما حدث بشأن محاولة الانقلاب الناعمة تلك، هناك أناس غير منتخبين، يريدون تغيير قرار الشعب الأمريكي الذي انتخب ترامب، كونهم لا يحبون تسريحة الرجل، أو لأنهم لا يحبون المكان الذي أتى منه، فبدأوا عملية ممنهجة لعزله من منصبه".

وأكد المذيع ومجري الحوارات السياسية المشهور، "هؤلاء الرجال الذين سعوا للإطاحة بترامب يجب أن يكونوا بالسجن، ويجب أن يكونوا هم الذين يخضعون للتحقيق".

والأحد، أكد أندرو مكابي الذي تولى بالوكالة رئاسة الـ"أف بي آي" في 2017، أن مسؤولين كبار في وزارة العدل الأمريكية أجروا محادثات لعزل الرئيس ترامب مستغلين التعديل الدستوري الـ25. وكان من بينهم نائب وزير العدل رود روزنشتاين.

ونفت وزارة العدل الأمريكية الأنباء المتداولة بشان محاولة الانقلاب الناعمة تلك. وبعدها تراجع مكابي عن تصريحاته نافياً أن يكون له أي علم بما جرى في تلك النقاشات، وقال متحدث باسمه، إن "مكابي لم يشارك في نقاشات موسعة حول استخدام التعديل الدستوري الـ25 للإطاحة بترامب".

من جهته، قال رئيس اللجنة القضائية العليا في الكونغرس الأمريكي السيناتور ليندسي جراهام، إنه يعتزم استدعاء مكابي وروزنشتاين للإدلاء بشهادتهما فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب الناعمة ضد ترامب.