كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تفضح تآمر قطر على العرب.. أبو ظبي تضع حدا لأكاذيب الدوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش ، قطر بسبب المحاولات المستمرة لإيذاء العلاقات بين الإمارات والسعودية والبحرين ومصر من خلال الأكاذيب.

وقال على موقع "تويتر" يوم الاثنين إن الدوحة في طريقها إلى التراجع ، مضيفًا أن محاولة الإضرار بالعلاقات بين الدول الأربع ليست استراتيجية لإنهاء الأزمة.

ودعا الدوحة للتخلي عن نرجسيتها والبحث عن حلول واضحة.