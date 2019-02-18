قصة أمل.. موهبة مصرية رفضوه في موسمين من “عرب غوت تالنت” لكنه أبهر بالموسم الجديد-فيديو

أبرزت موهبة شاب مصري في الغناء، يدعى أحمد ياسر شارك في “عرب غوت تالنت” ، مدى العزيمة وروح التحدي التي يملكها، فبعدما رفضه جميع أعضاء اللجنة في موسمين متتاليين، عاد في الموسم السادس وأبهرهم.

الشاب أحمد ياسر تلقى الرفض من جميع أعضاء اللجنة في الموسمين الثالث والرابع، و كذلك تعليقا محبطا من أحمد حلمي الذي قال له إنه مرفوض حتى لو شارك مرة أخرى.

ولم يشارك أحمد ياسر في الموسم الخامس من البرنامج، ليعود في الموسم السادس، وقد تعلم الغناء جيدا، لدرجة أبهر فيها كل أعضاء اللجنة وتمكن من الحصول على 3 نعم.

يذكر أن برنامج عرب غوت تالنت انطلق السبت المنصرم في موسم جديد، وقد حققت فيه موهبة غناء مغربية تدعى سكينة فحصي العبور إلى مرحلة العروض المباشرة.