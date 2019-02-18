انفجار قوي للمئات من قنينات الغاز بخلق الرعب بين مراكش وأكادير -فيديو

شهدت الطريق السيار بين مدينتي أكادير ومراكش، اليوم الاثنين، حادث مروع تسبب فيه انفجار قوي للمئات من قنينات الغاز كانت محملة على متن شاحنة، في مشهد بعث الخوف والهلع في نفوس المارة.

وكشفت مصادر “اليوم 24” من عين المكان أن الحريق اندلع في الشاحنة على مستوى النقطة الكيلومترية 257 بمشارف دوار “البيرات”، التابع لجماعة المزوضية بإقليم شيشاوة، اذ انتشرت النيران في مختلف أجزاء الشاحنة المحملة بالمئات من قنينات غاز البوتان، الشيء الذي ساهم في سرعة انتشار اللهب، وسماع صوت انفجارات قوية.

وأضافت مصادر الموقع، أن الحريق لم يخلف لحسن الحظ خسائر في الأرواح، فيما كانت الخسائر المادية جد فادحة بعدما احترقت الشاحنة بأكملها.

وحلت مصالح الدرك الملكي، والسلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، للمساهمة في عملية إطفاء الحريق بالموازة مع فتح الطريق في وجه حركة السير والجولان التي انقطعت بسبب هذا الحريق المهول لساعات، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا شاملا لتحديد حيثيات وملابسات الواقعة.